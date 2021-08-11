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رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:47 مساءً
"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:47 مساءً
اختتام أول سمبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين.. وتكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة (صور)
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:41 مساءً
«الأعلى للإعلام» يصدر قرارًا لتنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
تداول ١٥٣ ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.. وزيرة الصحة: استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
نائب: عودة الجالية المصرية من أفغانستان دليل على قوة الدولة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
نائب: عملية إعادة البعثة المصرية من أفغانستان أثلج صدورنا
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
«محامين جنوب سيناء»: بدء الحفر لوضع حجر أساس نادي النقابة بالطور
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
«الحركة الوطنية»: مصر الملاذ الآمن وقت الشدة وقادرة على حماية ابنائها في بؤر النزاعات
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
استعدادات ما قبل الزفاف ✋.. تفاصيل قصة حب النجمة نيللى كريم وبطل الأسكواش هشام عاشور
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:16 مساءً
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