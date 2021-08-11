تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:47 مساءً
"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:47 مساءً
اختتام أول سمبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين.. وتكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة (صور)
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:41 مساءً
«الأعلى للإعلام» يصدر قرارًا لتنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
تداول ١٥٣ ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.. وزيرة الصحة: استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
نائب: عودة الجالية المصرية من أفغانستان دليل على قوة الدولة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
نائب: عملية إعادة البعثة المصرية من أفغانستان أثلج صدورنا
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
«محامين جنوب سيناء»: بدء الحفر لوضع حجر أساس نادي النقابة بالطور
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
«الحركة الوطنية»: مصر الملاذ الآمن وقت الشدة وقادرة على حماية ابنائها في بؤر النزاعات
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وزير خارجية إسرائيل يصل المغرب بأول زيارة لمسؤول كبير منذ 2003
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:12 مساءً
94
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:27 مساءً
لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:55 مساءً
قيس سعيد يقرر تمديد تعليق البرلمان والغنوشي يعفي جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:41 مساءً
شاهد.. فيضانات عارمة تغمر مدينة أمريكية وتقتل العشرات
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 12:58 مساءً
السابق
وزير إسرائيلي: نريد التحدث مع «حماس» مباشرة وليس «من تحت الطاولة»
التالى
قرقاش ردًا على تصريحات الغنوشي: «يزج باسم الإمارات لتبرير تقصيره»
Tweets by @3yonNews