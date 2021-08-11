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«كيفية حساب الحد الأدنى للأجور».. ورشة عمل بجامعة قناة السويس

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«كيفية حساب الحد الأدنى للأجور».. ورشة عمل بجامعة قناة السويس «كيفية حساب الحد الأدنى للأجور».. ورشة عمل بجامعة قناة السويس

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أستضافت جامعة قناة السويس ورشة العمل التوعوية «كيفية حساب الحد الأدنى للأجور ٢٠٢١» التي نظمتها وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس.

جاءت الورشة تحت عنوان «كيفية حساب الحد الأدنى للأجور ٢٠٢١»، وبإشراف المحاسب طارق بسيوني محمد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية .

وافتتحت ورشة العمل هدى فرج أمين عام الجامعة، وبحضور ماجدة توفيق صابر مدير المديرية المالية بالإسماعيلية، وحنان محمد أبوالمعاطي مدير وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية بالإسماعيلية، وحضر الورشة العاملين بالشؤون المالية على مستوي كليات الجامعة والإدارة العامة للشؤون المالية .

المصرى اليوم

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