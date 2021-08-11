تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الإسماعيلي .. بعد عودة أكرم وطاهر لقائمة الفريق

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صدام عنيف مع نظيره الإسماعيلي في مباراة تقام على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 – 2021.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء 11-8-2021

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

من المتوقع أن يدخل الأهلي لقاء الغسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي

أمامهم: أفشة - حسين الشحات - كهربا

الهجوم: محمد شريف

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة أمام الإسماعيلي الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏

تنقل مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.