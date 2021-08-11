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إصابة 5 أشخاص وطفلين برش خرطوش في حفل حنّاء بالقليوبية

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إصابة 5 أشخاص وطفلين برش خرطوش في حفل حنّاء بالقليوبية إصابة 5 أشخاص وطفلين برش خرطوش في حفل حنّاء بالقليوبية

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أصيب 7 اشخاص بينهم طفلان برش الخرطوش في حفل حناء عروس بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ بإصابة 7 أشخاص بينهم طفلان برش الخرطوش في حل حناء عروس بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية وتبين أنه أثناء حضور عاطل حفل حناء عروس أطلق الرصاص من فرد خرطوش بحوزته فأصابت إحدى الطلقات 7 أشخاص بينهم طفلان برش الخرطوش وتم نقلهم جميعا للمستشفى وألقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على المتهم في الحال وضبط بحوزته السلاح المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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