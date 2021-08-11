أخبار عاجلة

رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة -
"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية -
اختتام أول سمبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين.. وتكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة (صور) -
«الأعلى للإعلام» يصدر قرارًا لتنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية -
تداول ١٥٣ ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية -
ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.. وزيرة الصحة: استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما -
نائب: عودة الجالية المصرية من أفغانستان دليل على قوة الدولة -
نائب: عملية إعادة البعثة المصرية من أفغانستان أثلج صدورنا -
«محامين جنوب سيناء»: بدء الحفر لوضع حجر أساس نادي النقابة بالطور -
«الحركة الوطنية»: مصر الملاذ الآمن وقت الشدة وقادرة على حماية ابنائها في بؤر النزاعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. جامعة طيبة تشكّل لجنة إشرافية عليا للكلية التطبيقية وتعقد اجتماعها الأول

Print
"السراني": تحقيقًا لرؤية المملكة 2030

شاهد.. جامعة طيبة تشكّل لجنة إشرافية عليا للكلية التطبيقية وتعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الإشرافية العليا للكلية التطبيقية في جامعة طيبة اجتماعها الأول؛ وذلك لرسم خطط الأهداف الرئيسية للتحول من كليات المجتمع إلى الكلية التطبيقية وربط الكلية بشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ومواءمة مخرجات الكلية مع مستهدفات التنمية المستدامة وضمان توافقها مع برنامج التحول البرامجي بالجامعة ومواكبتها لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتشكّلت اللجنة بعد صدور قرار الجامعة بتحويل كلية المجتمع في المدينة المنورة وكليات المجتمع بالفروع إلى كلية تطبيقية؛ حيث يرأس اللجنة رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، وتضم عضوية كل من: وكيل الجامعة للتطوير والجودة وعميد الكلية التطبيقية، والدكتور عمر بن منصور النزهة، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد بن عياد الردادي، وممثل الهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد العوفي، وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالله أبو النصر، والدكتورة منال أحمد المرواني، والدكتورة البيان صلاح الردادي.

وأوضح رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني رئيس اللجنة الإشرافية العليا للكلية التطبيقية، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس شؤون الجامعات المتضمن الموافقة على تحويل كليات المجتمع إلى كلية تطبيقية في الجامعات ، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لخطط الجامعة التطويرية عبر مشروع التحول البرامجي.

وأضاف الدكتور السراني أن اللجنة المشكلة ستتولى عدة مهام تتضمن اقتراح الخطة الاستراتيجية للكلية والهيكل والدليل التنظيمي للكلية وإقرار البرنامج والخطط الدراسية التي تمنحها الكلية بعد الحصول على التفويض اللازم لذلك من مجلس الجامعة واقتراح الخطة السنوية والخطط التشغيلية لبرامج ومبادرات ومشروعات الكلية ورفعها إلى اللجنة التنسيقية وتحديد مؤشرات الأداء السنوي في ضوء الخطة الاستراتيجية ومناقشة التقرير السنوي للكلية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي والتوصية بتحديد المكافآت المالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وضوابط استحقاقها بما لا يتعارض مع اللائحة لمنظمة للشؤون المالية بالجامعة، وكذلك اقتراح الشراكات الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقطاعين العام والخاص، بالإضافة لاقتراح القواعد المنظمة للشؤون المالية للكلية بما لا يتعارض مع اللوائح المالية للجامعات.

شاهد.. جامعة طيبة تشكّل لجنة إشرافية عليا للكلية التطبيقية وتعقد اجتماعها الأول

شاهد.. جامعة طيبة تشكّل لجنة إشرافية عليا للكلية التطبيقية وتعقد اجتماعها الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين

رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين

رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين

رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين

السفير الياباني لـ"سبق": علاقاتنا الممتازة مع السعودية ستسهم في استقرار وازدهار المنطقة

السفير الياباني لـ"سبق": علاقاتنا الممتازة مع السعودية ستسهم في استقرار وازدهار المنطقة

إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال