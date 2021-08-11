بعد موافقة السودان على تسليم "البشير".. "الجنائية الدولية" تبحث تسريع الإجراءات

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يتطلب التنفيذ تصديق الحكومة ومجلس السيادة

نقلت "رويترز" عن مصدرين رفيعي المستوى في الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بحث مع المسؤولين السودانيين تسريع خطوات تسليم الرئيس المعزول عمر البشير والمطلوبين الآخرين للمحكمة.

ووافقت الحكومة السودانية في وقت سابق اليوم على تسليم المطوبين لدى المحكمة، لكن لا بد أن ينال القرار الموافقة في اجتماع بين الحكومة ومجلس السيادة، وهو هيئة عسكرية مدنية مشتركة تشكلت لإدارة الفترة الانتقالية في السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي قاد البلاد لفترة طويلة.