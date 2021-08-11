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"الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

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"الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات "الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات
دعت إلى الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل "751" حالة مؤكدة وتعافي "1389" حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة "10182" حالة؛ منها (1407) حالات حرجة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "525927" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "517379" حالة.

وفيما يخصّ الوفيات فقد تمّ تسجيل عدد "9" حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8366" حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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