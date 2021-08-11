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تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة يفيد بإشتراك 2437 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي حتى الآن.
وكشف التقرير الوارد من القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن محافظة القاهرة وحدها تشارك في الأوكازيون بـ1080 محل تجاري متنوع ما بين محال ملابس وادوات منزلية ومحال الاحذية، تليها الجيزة بعدد 341 محل ثم الاسكندريه 248 محل تجاري ثم الغربية 65 محل تجاري سوهاج 50 محل ثم المنيا 49 محل يليها الدقهليه ب45 محل تجاري.
وكشف التقرير عن تحرير محضر واحد للمحال المشارك بعدم إعلان، وتحرير 265 محضر منها 186 محضر للعمل بدون تصريح و79 محضر اوكازيون وهمي.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة تشديد الرقابة على المحل المشاركة للتأكد من وضع سعرين قبل وبعد الدخول في الاوكازيون، ويشدد على متابعة السلع المعروضة بالأوكازيون للتأكد من جودتها، مشيرًا إلى أنه يتم تسيير حملات مستمرة على المحال المشاركة للتأكد من جودة السلع المعروضة به من خلال مديريات التموين بالمحافظات وقطاع التجاره الداخلية بالوزارة.