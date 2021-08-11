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تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من قطاع التجارة الداخلية التابع ‏للوزارة يفيد بإشتراك 2437 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي حتى الآن.

وكشف التقرير الوارد من القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن ‏محافظة القاهرة وحدها تشارك في الأوكازيون بـ1080 محل تجاري متنوع ‏ما بين محال ملابس وادوات منزلية ومحال الاحذية، تليها الجيزة ‏بعدد 341 محل ثم الاسكندريه 248 محل تجاري ثم الغربية 65 محل ‏تجاري سوهاج 50 محل ثم المنيا 49 محل يليها الدقهليه ب45 محل ‏تجاري.

وكشف التقرير عن ‏تحرير محضر واحد للمحال المشارك بعدم إعلان، وتحرير 265 ‏محضر منها 186 محضر للعمل بدون تصريح و79 محضر اوكازيون ‏وهمي.‏

وأكد وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، على ضرورة تشديد الرقابة على المحل المشاركة للتأكد من وضع ‏سعرين قبل وبعد الدخول في الاوكازيون، ويشدد على متابعة السلع ‏المعروضة بالأوكازيون للتأكد من جودتها، مشيرًا إلى أنه يتم تسيير حملات مستمرة على ‏المحال المشاركة للتأكد من جودة السلع المعروضة به من خلال ‏مديريات التموين بالمحافظات وقطاع التجاره الداخلية بالوزارة.‏