نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ٦ معلومات عن النتيجة وموعد ظهورها

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نتيجة الثانوية العامة 2021 على الأبواب، وتعتبر من الكلمات الأكثر تداول من قبل أولياء الأمور والطلاب بحثا على جوجل، حيث يبحث الطلاب عن رابط نتيجة الثانوية العامة2021 .

وطبقا لما ذكره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر في النصف الثاني من شهر أغسطس ٢٠٢١.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، بداية الأسبوع المقبل، ونقدم فى التقرير التالي تفاصيل مهمة عن النتيجة ومواعيد ظهورها وكيفية الحصول عليها بسهولة.

نتيجة الثانوية العامة 2021

الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجهيز النتيجة.

يتم تجميع النتيجة وترتيب الأوائل فى جميع الشعب.

تحديد 10 أوائل فى كل شعبة "علمي علوم ورياضة وأدبى".

من المقرر أن يتم اعتماد الأوائل بداية الأسبوع وإعلان النتيجة بداية من 15 أغسطس.

يحصل الطالب على نتيجته من موقع الوزارة برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2021، سيتم إعلانها أيضا فى المدارس الأسبوع المقبل.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إنه لا يمكن تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 في الوقت الحالي بشكل قطعي، مؤكدا أن النتيجة سوف تظهر بين 15 و18 من شهر أغسطس، موضحا أن تصحيح مواد الثانوية العامة بدأ من منتصف شهر يوليو الماضي ومستمرة حتى تظهر النتيجة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021

وقال وزير التربية والتعليم: قبل منتصف الشهر الحالي سيتم إعلان الموعد النهائي لنتيجة الثانوية العامة بمجرد الانتهاء من عملية تصحيح النتيجة ورصد درجات الطلاب، مؤكدا أنّ عملية التصحيح سوف تتم إلكترونياً ولا يوجد بها أي عنصر بشري.

إعلان أوائل الثانوية العامة 2021.

وسيعقد وزير التربية والتعليم مؤتمرا لإعلان نتائج الثانوية 2021 وأوائل الثانوية العامة لكل شعبة العلمية والأدبية، ونسب النجاح في الثانوية العامة بمقارنتها بالعام الماضي.

مؤشرات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021

وأكد الوزير أن مؤشرات نسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها مطمئنة ومقاربة للسنوات الماضية، وقال لا داعي للخوف أو القلق، وسف نهنئ أولادنا المجتهدين قريبا.

تظلمات الثانوية العامة 2021

وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المدارس بالمحافظات في اليوم التالي من اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أن يتم فتح باب التظلمات للمتضررين من النتيجة في لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية لمدة أسبوعين مقابل دفع 100 جنيه لصندوق دعم المشروعات التعليمية في مصر.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، قائلاً إنه لن يتم إعلان النتيجة قبل يوم 15 أغسطس 2021، وربما يتطلب الأمر يومين أو 3 أيام بعد ذلك التاريخ للتنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص قواعد وضوابط تنسيق الثانوية العامة 2021.

وأنهي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحاناتهم الإثنين 2-8-2021 بأداء الامتحان في مادتي التفاضل والتكامل ومادة الجيولوجيا، كما أنهى طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم الخميس 29-7-2021 بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 - صورة أرشيفية

وبلغ عدد طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية نحو 649 ألف طالبًا وطالبًا، وشارف في أعمال الامتحانات نحو 133 ألفًا من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين والمراقبين.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد مطمئنة وتقترب من نسب النجاح في السنوات الماضية، مضيفًا أن شرائح توزيع الدرجات هذا العام اختلفت وخصوصًا من حصلوا على أكثر من 90% من الدرجات أو الحاصلين على بين 80% و90%.

وتابع وزير التعليم أنه يتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيًا عن طريق منظومة مُحكمة في أماكن مُراقبة ومُؤمنة ليلاً نهارًا، وأن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من جميع المحافظات إلى القاهرة عقب كل امتحان بمشاركة من الأجهزة والوزارات السيادية.

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

وعلي صعيد اخر، أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2021/2022 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة، حيث إن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات، يبلغ 95% للطب البشري و90%كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي.

وبالنسبة إلى كلية الهندسة والطب البيطري وكليات الفنون التطبيقية، 80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات.

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي ينظم عملها القانون رقم 12 لسنة 2009. وتضم القائمة 27 جامعة هي:

جامعة 6 أكتوبر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب جامعة مصر الدولية الجامعة الفرنسية في مصر الجامعة الألمانية في مصر جامعة الأهرام الكندية الجامعة البريطانية في مصر الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات جامعة سيناء جامعة فاروس جامعة المستقبل الجامعة المصرية الروسية جامعة النهضة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا جامعة النيل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني جامعة بدر جامعة هليوبوليس جامعة دراية جامعة نيو جيزة جامعة حورس الجامعة المصرية الصينية جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل جامعة ميرت جامعة اسفينكس جامعة السلام

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رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس