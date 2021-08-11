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"التعليم" توجّه بدمج مدارس التحفيظ في التعليم العام

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"التعليم" توجّه بدمج مدارس التحفيظ في التعليم العام "التعليم" توجّه بدمج مدارس التحفيظ في التعليم العام
أولياء الأمور أبدوا مخاوفهم وتساءلوا: ماذا عن التباعد؟

وجّهت وزارة التعليم عبر تعاميم داخلية لجميع إدارات التعليم بدمج مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة في مدارس التعليم العام لتصبح تحت إدارة واحدة ابتداء من الفصل الحالي.

كما وجّه التعميم بضمّ جميع الطلاب والطالبات والهيئات التعليمية والإدارية في مدارس التحفيظ إلى التعليم العام حسب التعميم الذي اطلعت "سبق" على نسخة منه.

وأكد التعميم على جميع مدراء المدارس بحصر ملفات الطلاب والطالبات وتسليمها لإدارة مدارس التعليم العام، والذي تم نقل الطلاب عليه.

وأبدى معلمون وأولياء أمور الطلاب تخوفهم من الدمج في ظل الظروف الحالية، والذي سيترتب عليه تكدس الطلاب في الفصول وصعوبة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ ومن أهمها التباعد بين الطلاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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