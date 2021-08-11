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«محامين جنوب سيناء»: بدء الحفر لوضع حجر أساس نادي النقابة بالطور
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
«الحركة الوطنية»: مصر الملاذ الآمن وقت الشدة وقادرة على حماية ابنائها في بؤر النزاعات
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
حزب «المصريين»: إعادة المصريين من أفغانستان دليل قوي على امتداد ذراع مصر خارجيًا
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
تعرف على أسماء لاعبي ليفربول الممنوعين من الانضمام لمعسكر منتخبي مصر والبرازيل
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:40 مساءً
ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 50 كفاً من “الحشيش”
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:34 مساءً
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:32 مساءً
مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:32 مساءً
"الصحة العالمية" تحذر: أسبوع واحد وتحلّ الكارثة في أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:32 مساءً
اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:32 مساءً
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فيديو اليوم السابع
محاكمة طبيب مصرى بتهمة تسميم زوجته أثناء شعائر طرد الجن من جسدها
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 11 أغسطس 2021 03:47 مساءً
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