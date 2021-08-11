أخبار عاجلة

«محامين جنوب سيناء»: بدء الحفر لوضع حجر أساس نادي النقابة بالطور -
«الحركة الوطنية»: مصر الملاذ الآمن وقت الشدة وقادرة على حماية ابنائها في بؤر النزاعات -
حزب «المصريين»: إعادة المصريين من أفغانستان دليل قوي على امتداد ذراع مصر خارجيًا -
تعرف على أسماء لاعبي ليفربول الممنوعين من الانضمام لمعسكر منتخبي مصر والبرازيل -
حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض -
ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 50 كفاً من “الحشيش” -
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا -
مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية -
"الصحة العالمية" تحذر: أسبوع واحد وتحلّ الكارثة في أفغانستان -
اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

وصول أولى الرحلات السياحية الروسية لمصر

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري

لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو

لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو

قيس سعيد يقرر تمديد تعليق البرلمان والغنوشي يعفي جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

قيس سعيد يقرر تمديد تعليق البرلمان والغنوشي يعفي جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

شاهد.. فيضانات عارمة تغمر مدينة أمريكية وتقتل العشرات

شاهد.. فيضانات عارمة تغمر مدينة أمريكية وتقتل العشرات