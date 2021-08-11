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إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمدينة بيلا

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صرّح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بأنه تم اليوم رصد مخالفة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء وإزالتها في المهد.

وأوضح رئيس مدينة بيلا أن المخالفة عبارة عن تعدٍ على أرض زراعية على مساحة 525 م بناحية زمام جمعية اللواء الزراعية بحوض المائة، وتمت إزالة التعدي حتي سطح الأرض وتسليمها لجهة الولاية وهي جمعية اللواء الزراعية التابعة للإدارة الزراعية ببيلا، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحضر اللازم له لعرضه على النيابة العامة.

وأضاف «ساطور» أن أعمال الإزالة جري تنفيذها تحت إشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات بالمدينة، وعلي البسراوي، مدير قسم الإزالات بالوحدة، ومسعد صوان، مدير قسم الإشغالات بالوحدة، بالاشتراك مع قوة أمنية لتأمين تنفيذ قرار الإزالة.

وأكد رئيس مدينة بيلا، استمرار إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذ القانون، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، بضرورة رصد التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها لتأكيد هيبة وحقوق الدولة.

بيلا
بيلا
بيلا

المصرى اليوم

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