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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت

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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت
تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما تضمنت الرسالة تجديد الدعوة لزيارة المملكة العربية .

قام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت له في قصر بيان اليوم.

حضر الاستقبال رئيس الديوان الأميري الكويتي الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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