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إتهمته النيابة بالإساءة إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وثبتت برائته ورفضت المحكمة تعويضه

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إتهمته النيابة بالإساءة إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وثبتت برائته ورفضت المحكمة تعويضه إتهمته النيابة بالإساءة إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وثبتت برائته ورفضت المحكمة تعويضه

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رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الطعنين المقامين من عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات، يطالب فيهما بتعويض مادي عن الاضرار المادية والنفسية والأدبية التي أصابته جراء وقفه عن العمل لمدة شهر وإحالته للمحكمة بتهمة الإساءة والتشهير والتعرض لسمعة رئيس الجهاز أو زملائه بالعمل في خلال حوار مع له مع أحد البرامج الحوارية، وبرأته المحكمة في وقت سابق من هذه التهمة، وصدر حكم آخر بإلغاء قرار الوقف عن العمل لذلك كان يطالب بتعويض مادي بعد اثبات برأته.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .

وثبت للمحكمة، أن النيابة الإدارية، قد أقامت الدعوى التأديبية ضد الطاعن لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وصدر حكم ببراءة الطاعن من الإتهام المنسوب إليه. ثم صدر قرار رئيس الجهاز بوقفه عن العمل لمدة شهر، وقد أقام الطاعن الطعن صدر حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها عام ٢٠١٦ بإلغاء القرار بإيقافه عن العمل .

قالت المحكمة أنه لم يثبت الأضرار التي اصابته من جراء صدور هذا القرار سواء المادية منها أو الأدبية، ولم يقدم الطاعن أى دليل على اصابته بأى أضرار مباشرة وحقيقية وفعلية وواقعية وليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية أو احتمالية .

كما عجز الطاعن عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاته في شأن الأضرار التي أصيب بها في صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الدعوى.

المصرى اليوم

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