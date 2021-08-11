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محافظ كفر الشيخ يعلن موعد بدء التقدم لمدارس التمريض

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محافظ كفر الشيخ يعلن موعد بدء التقدم لمدارس التمريض محافظ كفر الشيخ يعلن موعد بدء التقدم لمدارس التمريض

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صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وافق على فتح باب التقديم لمدارس التمريض، للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، المدرجة بالموازنة، بحد أدنى ٢٧٥ درجة، على مستوى مراكز المحافظة، إبتداء من يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/١٤ ولمدة اسبوعين، على أن يتم إجتياز الاختيارات الشخصية والطبية والاختبار الشخصى وكشف الهيئة.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم تحديد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/١٤ لقبول اوراق الحاصلين على مجموع ٢٧٩.٥ -٢٨٠
والاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/١٦ للحاصلين على مجموع ٢٧٧.٥- ٢٧٨
والاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٨ للحاصلين على مجموع ٢٧٥.٥- ٢٧٦
والاحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥ للحاصلين على مجموع ٢٧٨.٥- ٢٧٩
والثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٧ للحاصلين على مجموع ٢٧٦.٥ -٢٧٧
والخميس الموافق ٢٠٢١/٨/١٩ للحاصلين على مجموع ٢٧٥.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن التقديم يستمر على مدار أسبوعين من السبت إلى الخميس، في جميع مدارس التمريض بمراكز المحافظة، وتحديد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٢١ حتى يوم الخميس ٢٠٢١/٨/٢٦ للمتخلفين عن التقديم في الايام السابقة.

المصرى اليوم

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