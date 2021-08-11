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«كن إيجابيا».. حملة بشواطئ الإسكندرية للحفاظ على النظافة والذوق العام

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دشنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة توعوية جديدة بشواطئ الإسكندرية، تحت عنوان «كن إيجابيا»، للحفاظ على نظافة الشواطئ ومنع إلقاء الأكياس البلاستيك بمياه البحر، فضلا عن توجيه المصطافين بعدم التجول في الشوارع بملابس البحر خفاظا على الذوق العام.

وفى سياق متصل، أعلنت «المصايف» ان حالة البحر يسودها هدوء نسبى لسرعة الرياح وانخفاض مستوي ارتفاع أمواج البحر المتوسط، ما يسمح بسباحة آمنة للمصطافين بكافة الشواطئ، البالغ عددها 66 شاطئا، وتمتد من أبوقير شرقا وحتى أبوتلات غربا.

وحذرت الإدارة في بيان على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك»، المصطافين بالشواطئ المفتوحة غربي الإسكندرية بضرورة توخي الحذر، خاصة عند اصطحاب أطفال، والاستجابة لتعليمات رجال الإنقاذ بعدم التوغل داخل مياه البحر.

وأضاف البيان أنه يجرى متابعة أية تغييرات في أحوال البحر على مدار الساعة من خلال التواصل مع مسئولي الأرصاد ومركز التنبؤات الجوية، حفاظا على سلامة المصطافين.

" كن ايجابيا" .. حملة بشواطئ الاسكندرية للحفاظ على النظافة والذوق العام - صور
" كن ايجابيا" .. حملة بشواطئ الاسكندرية للحفاظ على النظافة والذوق العام - صور
" كن ايجابيا" .. حملة بشواطئ الاسكندرية للحفاظ على النظافة والذوق العام - صور
" كن ايجابيا" .. حملة بشواطئ الاسكندرية للحفاظ على النظافة والذوق العام - صور

المصرى اليوم

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