بمشاركة 4 أندية مصرية.. كاف يعلن موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

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مع اقتراب موسم مسابقات الأندية الجديد، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يوم الجمعة 13 أغسطس 2021 موعدًا لإجراء قرعة الأدوار التمهيدية من بطولة دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية موسم 2021/22.

وأعلن كاف في بيانه أن القرعة ستجرى في القاهرة، وأن أخر موعد أمام الاتحادات الأعضاء كان يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 لتقديم ممثليهم.

وسيبدأ السباق لخلافة النادي الأهلي المصري، الفائز بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، والرجاء الرياضي المغربي، الفائز بكأس الكونفيدرالية، في 10 سبتمبر 2021 مع إقامة مباريات الدور التمهيدي الأول، على أن تبدأ مرحلة المجموعات في فبراير 2022.

ويُسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيف كاف بدخول فريقين في المسابقات المختلفة، وهي جنوب إفريقيا والجزائر وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا والمغرب ونيجيريا والسودان وتنزانيا وتونس وزامبيا.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء أمس الذي يعد آخر موعد حدده كاف لذلك.

وشملت قائمة الأندية المصرية كلا من الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة دوري الأبطال، بالإضافة إلى المصري وبيراميدز للمشاركة في الكونفدرالية.