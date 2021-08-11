«عربية النواب» تعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

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أعربت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على خالص تعازيها لجمهورية الجزائر، وشعبها الشقيق، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وقال النائب أحمد أباظة وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في بيان أصدره اليوم، إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشغبية، قادرة على تجاوز هذه الأزمة، معرباً تعازيه للحكومة والشعب الجزائري في الضحايا التي أخلفتها الحرائق.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم بولاية تيزي وزو، فيما يتواجد 12 عسكرياً في حالة حرجة بالمستشفى، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن إرتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية، من بينها ولاية تيزي وزو 25 حريقا، الطارف 14 حريقاً، جيجل 12 حريقاً، بجاية 12 حريقاً، سكيكدة 9، بومرداس 4، المدية 3، البليدة 3، سطيف 3، عنابة والبويرة حريقان، وحريق واحد في كل من قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق اهراس، تيبازة.