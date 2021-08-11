أخبار عاجلة

«محامين جنوب سيناء»: بدء الحفر لوضع حجر أساس نادي النقابة بالطور -
«الحركة الوطنية»: مصر الملاذ الآمن وقت الشدة وقادرة على حماية ابنائها في بؤر النزاعات -
حزب «المصريين»: إعادة المصريين من أفغانستان دليل قوي على امتداد ذراع مصر خارجيًا -
تعرف على أسماء لاعبي ليفربول الممنوعين من الانضمام لمعسكر منتخبي مصر والبرازيل -
حمادة أنور: أوباما قد يرحل عن الزمالك.. ورمضان صبحي يرغب في الانتقال للأبيض -
ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 50 كفاً من “الحشيش” -
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا -
مجلس إدارة الأوقاف يستعرض أداء قطاع المصارف الوقفية -
"الصحة العالمية" تحذر: أسبوع واحد وتحلّ الكارثة في أفغانستان -
اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تكرم الفائزين في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية بالقليوبية

Print
تكرم الفائزين في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية بالقليوبية تكرم الفائزين في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطلاب الفائزين في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية.

وحصلت على المركز الأول مدرسة السعدية الإبتدائية بقلقشندة بإدارة قها التعليمية، والمركز الثاني مدرسة الرافعي الاعدادية بإدارة شرق شبرا التعليمية.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم شهادات تقدير ودرع التميز للمدارس الفائزة في المسابقة وقدم الشكر لمديري المدارس ومديري الإدارات على المجهود المبذول والمقدم للمدارس لبث روح التنافس والمشاركة الفعالة في الإنشطة التعليمية على مدار العام الدراسي والأنشطة الصيفية واخراجها في صورة مشرفة على مستوى الجمهورية.

وأرجع وكيل الوزارة حصول توجية المكتبات على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية إلى المتابعة والتنافس الدائم بين الطلاب في مختلف الادارات التعليمية،والتشجيع الدائم والمستمر للانشطة المختلفة وتفعليها داخل المدارس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اختتام أول سمبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين.. وتكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة (صور)

اختتام أول سمبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين.. وتكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة (صور)

«الأعلى للإعلام» يصدر قرارًا لتنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية

«الأعلى للإعلام» يصدر قرارًا لتنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية

تداول ١٥٣ ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

تداول ١٥٣ ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.. وزيرة الصحة: استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما

ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.. وزيرة الصحة: استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما