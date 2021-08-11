تكرم الفائزين في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية بالقليوبية

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كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطلاب الفائزين في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية.

وحصلت على المركز الأول مدرسة السعدية الإبتدائية بقلقشندة بإدارة قها التعليمية، والمركز الثاني مدرسة الرافعي الاعدادية بإدارة شرق شبرا التعليمية.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم شهادات تقدير ودرع التميز للمدارس الفائزة في المسابقة وقدم الشكر لمديري المدارس ومديري الإدارات على المجهود المبذول والمقدم للمدارس لبث روح التنافس والمشاركة الفعالة في الإنشطة التعليمية على مدار العام الدراسي والأنشطة الصيفية واخراجها في صورة مشرفة على مستوى الجمهورية.

وأرجع وكيل الوزارة حصول توجية المكتبات على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية إلى المتابعة والتنافس الدائم بين الطلاب في مختلف الادارات التعليمية،والتشجيع الدائم والمستمر للانشطة المختلفة وتفعليها داخل المدارس.