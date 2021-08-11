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رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة (تفاصيل)

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رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة (تفاصيل) رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة (تفاصيل)

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، الأربعاء، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذا استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.

المصرى اليوم

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