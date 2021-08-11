رفض تعويض مسئولة بالتضامن صدر قرار بإلغاء وقفها عن العمل

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رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الطعن امقام من إحدي مديرات مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية سابقًا، والذي تلب فيه تعويضها بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء قرار إداري صادر من وزير التضامن الاجتماعي بوقفها عن العمل لمدة ٣ أشهر..

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .

قالت المحكمة أنه ثبت من من الأوراق، أن هذه المحكمة قضت عام ٢٠١٩ في الطعن رقم (267) لسنة 52ق بإلغاء القرار الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي بوقف الطاعنة عن العمل، والذي تطلب الطاعنة التعويض عنه بالطعن الماثل, وذلك لعدم قيام القرار على سنده الصحيح, الأمر الذي يتوافر به ركن الخطأ الواجب توافره لقيام مسئولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض .

وفيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعنة لم تثبت الأضرار التي اصابتها من جراء قرار وقفها عن العمل المقضي بإلغائه، وعجزت عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاتها في شأن الأضرار التي أصيبت بها في صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الطعن.