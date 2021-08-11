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ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يحذّر من المغامرين الذين يريدون ردّ البلاد إلى المربع الأول

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ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يحذّر من المغامرين الذين يريدون ردّ البلاد إلى المربع الأول ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يحذّر من المغامرين الذين يريدون ردّ البلاد إلى المربع الأول
أكّد حق الشعب الليبي في المطالبة بجيش موحّد

ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يحذّر من المغامرين الذين يريدون ردّ البلاد إلى المربع الأول

أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حق الشعب الليبي في المطالبة بجيش موحّد يحمي الوطن والشعب والحدود، ويقف في وجه المغامرين الذين يريدون رد البلاد إلى المربع الأول.

وقال المجلس في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي: إن الشعب الليبي له الحق في الكفاح من أجل الحفاظ على حريته واستقلاله وفي المطالبة بجيش موحّد يحمي الوطن والشعب والحدود، ويقف في وجه المغامرين الذين يريدون رد البلاد إلى المربع الأول، مدعومين من قوى إقليمية ودولية وفي وجه كل معتدٍ على أمن ليبيا وسيادتها.

كما جدّد التأكيد على ضرورة توحيد مؤسسات الجيش الليبي الحقيقي وتدعيمه وتقويته وفق أسس وطنية سليمة، على أن يكون ولاؤه للوطن ولا يتدخل في المشهد السياسي، وأن يعمل تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة من الشعب الليبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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