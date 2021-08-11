مجلس مدينة الفيوم يعلن حقيقة إيجابية تحليل 4 سيدات بالكشف عن المخدرات

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نفي رئاسة مجلس مدينة الفيوم ما تداوله على صفحات السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» عن إيجابية تحاليل أربعة سيدات من الموظفين بمجلس المدينة والخاصة بتحاليل الكشف عن المخدرات .

وقال المهندس احمد هاشم رئيس مجلس ومدينة الفيوم، إن لجنة من مجلس الوزراء جأءت الأسبوع الماضي للكشف وعمل تحاليل لموظفين مجلس مدينة الفيوم وكان عدد الذين تم التحليل لهم 160 موظف وموظفة وكانت نتيجه التحاليل الطبيه سلبية.

وأضاف بأن معظم موظفين مجلس المدينة أعمارهم فوق الخمسين عاما.وطالب رئاسة مجلس مدينة الفيوم التأكد من نشر أي خبر والرجوع إلى مديرية الصحة أو مجلس المدينة قبل نشر أخبار كاذبة تثير البلبلة والرأي العام حتي لا يقع تحت المسائلة القانونية .وقال أحد المسئولين سوف يتم تقديم مذكرة قانونية مسحوبه بالاسكرينات لعمل محضر ضد هذه الصفحات لتشهير بموظفين مصالح حكومية بدون أدلة أو مستند بقصد التشهير وإثارة البلبه.