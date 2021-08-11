هنيدي: «الساعة 7 بتوقيت بولاق الدكرور هطلع لايف»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية الفيسبوك، اعلان هام بمناسبة نجاح الانس والنمس في شبابيك التذاكر.. الساعة سبعة أو سبعة ونص إلا خمسة كدة بتوقيت بولاق الدكرور هنطلع لايف تاني وعلى المقيمين خارج بولاق مراعاة فروق التوقيت، اسألوا اسئلة هنا عشان نبدأ بيها اللايف.

يواصل فيلم «الإنس والنمس» تصدره لشباك تذاكر السينما في خامس ليالي عرضه، وحقق أمس الأحد، 2 مليون و293 ألف جنيه، وهو العمل الذي يعيد النجم محمد هنيدى للسينما بعد غياب، بمشاركة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي.

الفيلم عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وهو عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.