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إقبال كثيف على جناح جامعة بني سويف بمعرض «ايديوجيت» للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة

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إقبال كثيف على جناح جامعة بني سويف بمعرض «ايديوجيت» للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة إقبال كثيف على جناح جامعة بني سويف بمعرض «ايديوجيت» للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة

صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن جناح الجامعة بمعرض إديوجيت 2021، شهد لليوم الثالث على التوالي، توافد أعداد كبيرة من الطلاب والزائرين للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات، كما قام عدد من رؤساء الجامعات، وكبار رجال التعليم وسفراء بعض الدول وقيادات الجامعة بزيارة جناح الجامعة في المعرض.

وأكد الدكتور منصور حسن، على أهمية المشاركة في هذه الملتقيات التعليمية بهدف التواصل مع الطلاب وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة، مشيرا أن الملتقى يعد فرصة مهمة للطلاب وأولياء الأمور لاختيار المرحلة الجامعية لأبنائهم بشكل مبكر من خلال فعاليات الملتقى التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط الجامعية.

وأشار الدكتور منصور، أن الجامعة تمتلك العديد من الكليات الفريد من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من البرامج المتميزة والتي تشمل كافة التخصصات العلمية، وتحتل مرتبة متقدمة بين مصاف الجامعات الحكومية والخاصة في التصنيفات المحلية والدولية.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة، أن الجامعة قامت اليوم بعرض لمدة ساعة على مسرح الملتقي حول الشعب والبرامج الجديدة بالجامعة على مسرح المعرض وبمشاركة كلية الطب وعلوم الملاحة والفضاء وكلية العلوم، تضمن العرض شرح كل ما يخص منظومة التعليم والشعب والبرامج الجديدة بالجامعة، بهدف تزويد الزائرين بأحدث المعلومات، وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة خاصة مع تزامن فعاليات المعرض مع استعداد الجامعات لاستقبال موسم تنسيق جديد.

المصرى اليوم

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