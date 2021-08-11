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صحة المصريين تسمح لهم للعمل حتى الـ 65 .. نائب : يجب مد سن المعاش

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صحة المصريين تسمح لهم للعمل حتى الـ 65 .. نائب : يجب مد سن المعاش صحة المصريين تسمح لهم للعمل حتى الـ 65 .. نائب : يجب مد سن المعاش

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طالب النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، بمد سن المعاش إلى 65 عاما، أسوة ببعض الفئات وليس الحالات التي يحدد فيها المد في ظل وجود طاقات كبرى وخبرات تحتاجها بعض الجهات وكذلك القطاع الخاص بمد التعاقد كحق قانوني.

وقال النائب في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين، إن مد سن المعاش يعني استفادة أكثر من الخبرات التي تحتاج اليها بعض المؤسسات خاصة أن القانون الجديد يسمح بالمعاش المبكر والحصول على كامل المعاش وبالتالي لا يجب أن يكون المد هو الاستثناء.

واستشهد النائب بتعديل بعض القوانين لمد سن المعاش إلى سن الـ 65 لبعض الفئات من بينها القضاء، مشيراً إلى أن الحالة الصحية للمصريين في سن المعاش وفق الدراسات تؤكد قدرته على العمل، وهناك فئات تحتاج إلى الخبرات كالقضاة والاطباء والمهن الطبية والمهندسين وغيرهم، وهي قطاعات تحتاج أصحاب الخبرة، خاصة أن هؤلاء ينتقلون للعمل بالقطاع الخاص بعد الخروج من الخدمة، ويستفاد منهم القطاع الخاص.

المصرى اليوم

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