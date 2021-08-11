اجتماع تحضيري لـ«المنيا الأزهرية» استعداد لامتحانات الدور الثاني واستقبال الطلاب الجدد

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عقد الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، اجتماعا تحضيرياً بمديري مراحل التعليم والإدارات التعليمية التسع بديوان عام المنطقة وذلك بحضور فضيلة الشيخ ابراهيم محمود ابراهيم، الوكيل الشرعي، والأستاذ محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي لمناقشة استعدادات المنطقة لامتحانات الدور الثاني وكذا استعدادات الإدارات والمعاهد لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس المنطقة خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادات.

مؤكداً بالالتزام بتنفيذ كافة ضوابط وتعليمات الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة القطاع على غرار ما تم تطبيقه بامتحانات الدور الأول بكافة صفوف النقل والشهادات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لحماية أبنائنا الطلاب في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي أثناء الاجتماع تناول طلب استعدادات المنطقة لامتحانات الدور الثاني، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل.

كما استعرض طلب سُبل تطوير العمل بالإدارات التعليمية التسع بما يضمن رفع كفاءة وأداء المنظومة التعليمية وفق القواعد والقوانين المنظمة للعمل.

وكذلك تناول طلب مع الحضور أهم المشكلات التي تعاني منها الإدارات وسُبل التغلب عليها بما يرقى بمهنية وأداء المنظومة التعليمية في ظل الطفرة التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي وفي هذا الإطار حرص رئيس المنطقة على تكليف المسئولين بديوان المنطقة والإدارات التعليمية بمواكبة تكنولوجيا العصر ومواجهة كافة المشكلات اليومية وحلها في إطار من السرعة والدقة وذلك من أجل تقديم منتج عال الجودة يليق بمكانة المنطقة ويمكن المنظومة ذاتها من تقديم خدمات جليلة متميزة للطلاب وأولياء الأمور كي تصبح المعاهد الأزهرية عامل جذب لإلحاق أولياء الأمور ابنائهم بالعملية التعليمية وبخاصة المرحلة الابتدائية .

وفي ذات السياق تناقش الوكيل الشرعي مع الحضور أهم المشكلات العالقة التي طرأت في الفترات السابقة وكيفية تحويلها لايجابيات تدفع سير العمل نحو منظومة تربوية متكاملة.

وقد أكد الوكيل الشرعي على الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتباعد وتطهير المعاهد بشكل يومي، وتوفير احتياجات المعاهد كافة من إدارتي الشؤون الإدارية والتوريدات بما يضمن حُسن سير العملية الامتحانية والتعليمية على الوجه الأمثل.

ومن جانبه تناقش الوكيل الثقافي مع الحضور عن كيفية التحويل من وإلى المعاهد الأزهرية موجهاً بتيسير عملية الانتقال من التربية والتعليم للمؤسسة الأزهرية وفق الضوابط والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن

كما تطرق في حديثه لمناقشة ضوابط ومعايير الكثافة الطلابية بمراحل التعليم لاستيعاب الأعداد المتقدمة هذا العام بالتعليم الأزهري وكذا التواصل البناء مع المنطقة بشكل دوري لاحتواء المشكلات وحلها بما لايعرقل صفو العملية التعليمية،

وبختام حديثه أوضح خالد الكيفية الخاصة بقبول طلبات التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف، وضرورة العمل بشكل جدي على قبول جميع الأعداد المتقدمة للأزهر، وتوفير الفصول اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة على الالتحاق يوماً تلو الأخر.

اختتم الاجتماع بتوجيه قيادات المنطقة الحضور من الديوان العام والإدارات التعليمية التسع بوضع خطة عمل مشترك ورؤية مستقبلية يمكن من خلالهما تشكيل لجان متابعة للمرور على كافة المعاهد لحصر الفراغات التي يمكن تحويلها إلى قاعات جديدة كي تتمكن المعاهد من خلالها من استيعاب كافة النشء الجديد بمرحلة رياض الأطفال بالعام الدراسي المقبل 2021 / 2022

وفي ختام الاجتماع تلقت قيادات المنطقة استفسارات ومقترحات السادة مديري الإدارات التعليمية التسع فيما يخص العملية التعليمية، وبخاصة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في وقت مبكر.

وكذا الاستعداد الأمثل لاستقبال العام الدراسي الجديد مع توجيه الإدارة الهندسية بالمنطقة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لكافة مرافق المعاهد والتنسيق مع الوحدات المحلية التابعة لكل إدارة بترميم الأرصفة وتقليم الأشجار المحيطة بالمعاهد.