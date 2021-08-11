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800 كشك للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم في بني سويف

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800 كشك للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم في بني سويف 800 كشك للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم في بني سويف

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أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تستكمل دعمها للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تسليمهم أكشاك مجهزة بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء، بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 21 ألف جنيه، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

وأشار إلى أن إجمالى ما تم توزيعه حتى الآن من الأكشاك بنطاق بني سويف 800 كشكا، في إطار الجهود المجتمعية للجمعية ودورها الحيوي في تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كل أنواع الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في كل المجالات.

وأكد «شعبان» أن الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة في بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التي تتم.

وأشار إلى أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى: (رخصة كشك- صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم .

ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن بميدان المديرية القديم – شارع محمد حميده – اعلى بنك – فرع المدينة – بني سويف .

المصرى اليوم

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