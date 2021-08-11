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موسكو تودع عميد الإعلاميين الروس : 64 سنة رئيسا لكلية الإعلام

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موسكو تودع عميد الإعلاميين الروس : 64 سنة رئيسا لكلية الإعلام موسكو تودع عميد الإعلاميين الروس : 64 سنة رئيسا لكلية الإعلام

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ودعت موسكو عميد الإعلاميين الروس، «يسين نيقولايفتش زاسورسكى» عن عمر 92 عاماً، الذي كان عميداً ثم رئيساً لكلية الاعلام جامعة موسكو منذ عام 1953- 2017 ليكون بذلك أكثر عمداء الكليات بقاءاً في منصبه على مستوى العالم، حيث شهد خلال فترة عمله رؤساء الاتحاد السوفيتى السابق منذ ستالين حتى تفكك الاتحاد السوفيتى ثم رؤساء الاتحادية مع بداية العهد الجديد بعد التفكك.

والقى أصدقاؤه وتلامذته ومحبيه النظرة الأخيرة عليه في ساحة كلية الإعلام بجامعة موسكو، حيث حضر جمهور غفير من خريجى كلية الإعلام جامعة موسكو وكبار الكتاب والشعراء والصحفيين والشخصيات السياسية حاملين الزهور لوضعها حول الجثمان، كما شارك مجموعة من نجوم المجتمع الروسى في إلقاء كلمات الوداع لعميد الإعلاميين الروس الذي تخرج على يديه أجيال وتحولت الكلية في عهده إلى حلم لمئات الشباب من داخل روسيا وخارجها للالتحاق بها، فقد اتسمت بالمستوى التعليمى العالى والامكانيات المتميزة على المستوى الاكاديمى والتطبيقى للدراسة.

وقال شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية – الاتحاد العربى لخريجى الجامعات الروسية، إن زاسورسكى، لم يفرق في المعاملة بين الطلاب الروس والأجانب بل كان يولى الأجانب اهتماما خاصا وكانت محاضراته في تدريس الاعلام والأدب الأجنبي تحظى باهتمام كل الطلاب، حيث درس مجموعة كبيرة من الطلاب العرب وايضا من المصريين مثل (يوسف الجندى – سليمان شفيق-عزة الخميسى).

وأشار إلى أن عميد الإعلاميين الروس كان يردد دائماً الكلمات الطيبة في حق والمصريين التي زارها اكثر من مرة وكان مولعاً بحضارتها القديمة.

المصرى اليوم

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