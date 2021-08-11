رئيس وزراء الهند يدعو للاتحاد لمواجهة الكوارث الطبيعية والتهديدات البحرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إلى إزالة العوائق أمام حركة التجارة البحرية الشرعية، مشيرا إلى أن بلاده قامت بصياغة رؤية «الأمن والتنمية للجميع في المنطقة» تأسيساً على هذه المبادئ العامة والشاملة، مشددا على إرساء هيكل شامل للأمن البحري، جاء ذلك في جلسة نقاشية مفتوحة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول صون السلام والأمن الدوليين: الأمن البحري.

واعرب مودي عن الرسالة الإيجابية للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على البيان الذي ألقاه بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، مشيدا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الكيني ورئيس وزراء فيتنام.

وأضاف بأن المحيط يعد بمثابة إرث مشترك لنا وتمثل الطرق البحرية شريان الحياة بالنسبة للتجارة الدولية. والأهم من كل ذلك أن هذه المحيطات تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل كوكبنا، ولكن اليوم، يواجه إرثنا البحري المشترك العديد من التحديات. إذ تتعرض الطرق البحرية لإساءة الاستخدام من جانب أنشطة القرصنة والإرهاب، وهناك نزاعات بحرية بين العديد من الدول، كما تتعلق قضايا تغير المناخ والكوارث الطبيعية بالمجال البحري أيضاً.

وشدد على ضرورة تسوية المنازعات البحرية بصورة سلمية وعلى أساس القانون الدولي فقط، موضحا أن الهند قد تمكنت، انطلاقا من هذا النهج الذي يتسم بالفهم والنضج، من حل مسألة الحدود البحرية مع بنجلاديش.

وأضاف يجب علينا أن نتحد سوياً للعمل على مواجهة الكوارث الطبيعية والتهديدات البحرية التي تسببت فيها جهات غير حكومية وقد بادرت الهند باتخاذ عدة خطوات لتعزيز التعاون الإقليمي في هذا الصدد. لقد كانت الهند المستجيب الأول للتعامل مع الكوارث البحرية المتعلقة بالأعاصير وظاهرة تسونامي والتلوث، وتقوم البحرية الهندية بدوريات في المحيط الهندي منذ عام 2008 لمنع القرصنة. كما يعمل مركز اندماج معلومات الشحن الأبيض في الهند على زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المجال البحري المشترك.

وتابع: يجب علينا العمل على الحفاظ على البيئة البحرية والموارد البحرية، فالمحيطات لها تأثير مباشر على المناخ، وبالتالي، فإن من الواجب علينا أن نحافظ على بيئتنا البحرية خالية من التلوث والملوثات مثل: البلاستيك وتسريبات وبقع النفط. ويجب كذلك اتخاذ خطوات مشتركة ضد الصيد البحري الجائر. في الوقت نفسه، يجب علينا زيادة التعاون في مجال علوم المحيطات.