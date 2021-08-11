أول ظهور لـ نيللي كريم وخطيبها قبل عقد قرانهما اليوم بالساحل الشمالي

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خطفت الثنائي، الفنانة نيللي كريم وخطيبها، لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالصور الأولى لهما قبل عقد قرانهما في الساحل الشمالي.

وظهرت معه خلال حفل للمقربين، اقتصر على أصدقائهما، ومن المقرر أن يكون الحضور بشكل أوسع في الحفل الكبير الذي سيقام اليوم احتفالاً بعقد قرانهما.

وسبق، وأعلنت الفنانة نيللي كريم، تأجيل حنة زفافها وعقد قرانها، ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي كان من المقرر إقامتها في الساحل الشمالي يوم الأحد الماضي.

نيللي كريم و هشام عاشور