«الفخراني» يغيب عن حلقة «زاهى زركش» الجمعة

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في حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة في العاشرة مساء الجمعة المقبلة، ابطال مسلسل نجيب زاهي زركش الفنان الكبير محمد محمود والفنان الشاب اسلام إبراهيم والوحه الجديد محمد يسرى نجل الفنان إبراهيم يسرى، في حوار فني شيق يتطرق إلى الكشف عن كواليس المسلسل ومتعة العمل مع الفنان القدير يحيى الفخرانى، ويحكي الفنان محمد محمود عن مشوارة الطويل وتجاربه في المسرح والسينما والتليفزيون، وو يتحدث إسلام ابراهيم عن موهبتة والتي انطلقت بسرعة الصاروخ، كما يكشف محمد يسري كيف تاثر بوالده الفنان الراحل ابراهيم يسري.

وفي الفقرة الثانية يستضيف الليثى الوجه الجديد الفنان فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد والتي تألقت في موسم رمضان الدرامى في مسلسل الطاووس، وتكشف كواليس اختيارها لاداء احد اهم الأدوار في العمل ومن الذي رشحها له.

كما يستضيف الاعلامى عمرو الليثى الأستاذ مصطفى عبدالسلام وزوجتيه فاطمة وأسماء في فقرة بعنوان «زوج وضرتين»، ليكشف كيف استطاع ان يقنع زوجته الأولى بالزواج من أخرى، وكيف جعل الضرتين أصدقاء.

تذاع حلقة برنامج واحد من الناس الجمعة المقبلة ١٣ أغسطس الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة