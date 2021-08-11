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جيانا فاروق تكشف سبب خسارتها في المباراة قبل النهائية الخميس

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جيانا فاروق تكشف سبب خسارتها في المباراة قبل النهائية الخميس جيانا فاروق تكشف سبب خسارتها في المباراة قبل النهائية الخميس

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في أول ظهور لها عقب عودتها من طوكيو، تحل اللاعبة جيانا فاروق، الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ضيفة على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء.

خلال تصوير الحلقة، فاجأ النادي الأهلي، جيانا فاروق، بمنحها مكافأة الميدالية الذهبية، رغم حصولها على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، حيث تصادف إصدار بيان النادي في وقت تسجيل الحلقة، لتعرب جيانا بدورها عن سعادتها بالقرار، مؤكدة أنها رفضت من قبل الكثير من العروض لتمثيل أندية أخرى، نظرا لحبها وانتمائها للأهلي.

في نفس السياق، تروي البطلة الأولمبية خلال اللقاء كواليس إحرازها الميدالية البرونزية في الكاراتيه، وتفاصيل مشاركتها في أولمبياد طوكيو. كما تظهر جيانا بصحبة والدها ووالدتها وخطيبها، بالإضافة إلى عدد من أصدقائها ومدربيها.

كما تكشف أسرارًا تروى لأول مرة فيما يتعلق بقرار استمرارها في الملاعب من عدمه. وكذلك تفاصيل ما جرى من الاتحاد الدولي للكاراتيه عقب خسارتها مبارة قبل النهائي.

المصرى اليوم

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