بعد عامين من النزاع.. غسالة تنهي خلاف بين زوجين في محاكم القليوبية

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نجحت ماجدة صفى الدين «محامية» في القليوبية في إنهاء نزاع أسرى بين زوجة وزوجها في المحاكم دام لمدة عامين وحصلت الزوجة على أحكام نفقة زوجية ونفقات لبناتها الثلاث وتبديد منقولات زوجية.

وعقدت المحامية جلسة صلح بين الزوج «ع ب» والزوجة «ع م» انتهت إلى الصلح بينهما وكان للزوجة شرطا وهو أن يحضر لها الزوج غسالة أتوماتيك أسوة بزميلاتها فما كان من الزوج إلا شراء الغسالة على الفور وعادت الزوجة وبناتها لمنزل الزوجية.

وقالت «صفى الدين» إن الزوجة قامت برفع دعاوى قضائية على زوجها حملت ارقام ٨٣٢ لسنة ٢٠٢٠ أسرة مركز بنها و٣٥٦ لسنة ٢٠٢١ أسرة مركز بنها وجنحة رقم ١٦١١٦ جنح مركز بنها للحصول على نفقة لها ولابناءها منه كما اتهمتة بتبديد قائمة المنقولات ووصلت بينهما المشاكل إلى طريق مسدود.

وأشارت إلى أنه جارى انهاء كافة القضايا محل الخلاف بين الزوجين بعد عودة الزوجة لعش الزوجية.