فرج عامر: مفاجأة كبيرة في رحيل حسام حسن عن سموحة

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كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاجأة كبيرة سوف تحدث في رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري.

حسام حسن، انتهت إعارته مع نادي أهلي طرابلس الليبي في نهاية الموسم المنقضي، بعدما لعب بين صفوفه لمدة 4 أشهر.

وكتب فرج عامر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«مفاجأة كبيرة قد تحدث في رحيل حسام حسن».

يذكر أن نادي الزمالك وبيراميدز، دخلا في صراع من أجل التعاقد مع حسام حسن، خلال الميركاتو الصيفي، لتعويض العجز اللذان يعانيان منه في مركز قلب الهجوم.