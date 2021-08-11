أخبار عاجلة

اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين -
جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ -
رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين -
"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي -
مدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" -
بعد انتهاء المدة الدستورية.. الرئيس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر -
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت -
صوت ذهبى.. محمد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم بالروايات العشر -
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري -
المؤبد والمشدد للمتهمين بــ «خلية أحرار الشام الارهابية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نادي «زد» وجامعة إسلسكا

Print
وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نادي «زد» وجامعة إسلسكا وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نادي «زد» وجامعة إسلسكا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين نادي زد الرياضي وجامعة إسلسكا، لإنشاء أول كلية رياضية متخصصة لتدريس إدارة التسويق الرياضي، بحضور الاستاذ أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة نادي زد الرياضي، والدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا ، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا مصر، والمستشار الثقافي للسفارة الإسبانية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن البرنامج يهدف إلي تقديم برامج للتعليم الرياضي، والتأكيد على أن الرياضة ليست فقط الممارسة ولكن التعليم هام جداً لمواكبة التطور في جميع النواحي.

مضيفًا أن الرياضة يتم استخدامها في العديد من الأوجه الإقتصادية والسياحية وخلق الصور والعادات الصحية السليمة لدي فئات الشعب الممارس للرياضة، والتي يمكننا من خلالها توفير الادوات والمعارف لتقديم كل البرامج المتخصصة في علوم الادارة تساهم في إعداد الكيانات والأشخاص القادرين على التطوير في مجال الرياضة وتقديم الأفضل دائما للرياضة والرياضيين.

مع العمل على خلق المدير المحترف صاحب الرؤية للمستقبل لوضع خطط مختلفة للمستقبل والعمل عليها وتطويرها بصفة دائمة الأمر الذي يأتي في مصلحة الرياضيين.

ومن جانبه قال أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة نادي زد الرياضي، إن إنشاء أول فرع رياضي لجامعة إسلسكا متخصص في الرياضة يأتي في ضوء إنشاء وتأسيس منظومة رياضية متكاملة تتضمن المحور التعليمي، بهدف إعداد جيل من الكوادر الرياضية المؤهلة علميًا وعمليًا لتطوير الرياضة المصرية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

نائب: عودة المصريين من أفغانستان جهد يحسب للدولة

نائب: عودة المصريين من أفغانستان جهد يحسب للدولة

قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية

قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية

المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان

المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان