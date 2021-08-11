وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نادي «زد» وجامعة إسلسكا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين نادي زد الرياضي وجامعة إسلسكا، لإنشاء أول كلية رياضية متخصصة لتدريس إدارة التسويق الرياضي، بحضور الاستاذ أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة نادي زد الرياضي، والدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا مصر، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا مصر، والمستشار الثقافي للسفارة الإسبانية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن البرنامج يهدف إلي تقديم برامج للتعليم الرياضي، والتأكيد على أن الرياضة ليست فقط الممارسة ولكن التعليم هام جداً لمواكبة التطور في جميع النواحي.

مضيفًا أن الرياضة يتم استخدامها في العديد من الأوجه الإقتصادية والسياحية وخلق الصور والعادات الصحية السليمة لدي فئات الشعب الممارس للرياضة، والتي يمكننا من خلالها توفير الادوات والمعارف لتقديم كل البرامج المتخصصة في علوم الادارة تساهم في إعداد الكيانات والأشخاص القادرين على التطوير في مجال الرياضة وتقديم الأفضل دائما للرياضة والرياضيين.

مع العمل على خلق المدير المحترف صاحب الرؤية للمستقبل لوضع خطط مختلفة للمستقبل والعمل عليها وتطويرها بصفة دائمة الأمر الذي يأتي في مصلحة الرياضيين.

ومن جانبه قال أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة نادي زد الرياضي، إن إنشاء أول فرع رياضي لجامعة إسلسكا متخصص في الرياضة يأتي في ضوء إنشاء وتأسيس منظومة رياضية متكاملة تتضمن المحور التعليمي، بهدف إعداد جيل من الكوادر الرياضية المؤهلة علميًا وعمليًا لتطوير الرياضة المصرية.