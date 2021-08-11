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سمية الخشاب عن حديثها حول «التحرش»: «كل شخص سيحاسب على تصرفاته»

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سمية الخشاب عن حديثها حول «التحرش»: «كل شخص سيحاسب على تصرفاته» سمية الخشاب عن حديثها حول «التحرش»: «كل شخص سيحاسب على تصرفاته»

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أثارت تصريحات الفنانة سمية الخشاب جدلًا واسعًا بمجرد أن قامت بالتعليق على أحد المتابعين لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «الرجال الذين يبررون أن سبب التحرش هو ملابس البنات، ارتداء المايوه البوركينى، أي حد بيحط مبرر للتحرش إن اللبس السبب عايزاك يا جميل أنت وهو تلبسوا مايوه شرعى، وأنتوا نازلين البحر في الساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم«.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «النساء في العالم كله ترتدي الملابس التي تريدها دون أي مضايقات من الغير (عايشين براحتهم)، تجنبوا الحديث بمنهج الحلال والحرام، لان كل شخص سيحاسب على تصرفاته، فلماذا تكونوا الحكم، أتركوا كل شخص بحريته، تلبس السيدة ما تشاء، العالم يجرم أي تصرف غير مقبول في هذا الإطار».

سمية الخشاب أكدت أنها تواصل حاليًا قراءة عدة أعمال ولم تحسم اختيارتها حتى الأن، وكذلك تواصل التحضير لأكثر من سينجل غنائي تكشف عن تفاصيلها قريبًا.

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المصرى اليوم

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