الفنانة ألفت عمر تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت الفنانة ألفت عمر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أنها تعاني من أعراض قاسية للغاية، مطالبة الجمهور بالدعاء لها حتى الخروج من محنتها.

وكتبت ألفت، منشورا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه كورونا قاسية جدا.. دعواتكم»

ومن جانب آخر، انضمت ألفت عمر لأسرة مسلسل إجازة مفتوحة الذي يشارك به العديد من النجوم؛ أبرزهم شريف منير ولقاء الخميسي وسميحة أيوب ومراد مكرم وهشام إسماعيل.