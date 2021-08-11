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وقف العمل بـ4 محطات بالخط الثالث للمترو حتى السبت المقبل

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وقف العمل بـ4 محطات بالخط الثالث للمترو حتى السبت المقبل وقف العمل بـ4 محطات بالخط الثالث للمترو حتى السبت المقبل

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أعلنت شركة RATP Dev Mobility Cairo الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق -الخط الأخضر- عن تمديد فترة إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو، وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور، حتى الساعة ٧ صباحا من يوم السبت القادم الموافق 14 أغسطس 2021، على أن يستمر العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة. نظرا لأعمال التشييد والبناء الجارية بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو.


ويأتى القرار ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.

المصرى اليوم

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