«نقيب محامين المنيا»: تجهيز الدور الرابع بالمبنى الجديد تمهيدا لإنطلاق معهد المحاماة

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أعلن علاء حسن، نقيب محامين المنيا الفرعي، إنه حصل على موافقة رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على إطلاق الدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالنقابة الفرعية، وتجهيز قاعة بالدور الرابع بمبنى الفرعية الجديد بكافة الوسائل، تمهيدا لانطلاق الدورة في سبتمبر المقبل.

وأضاف «حسن»، في تصريحات صحفية، إنه يجرى التواصل مع جهاز مدينة المنيا الجديدة، لصرف باقي المستحقات الخاصة بالنادي الاجتماعي للمحامين، بتعليمات من رجائي عطية، النقيب العام.

وتابع: «تم تجهيز وتأثيث غرف المحامين بمحاكم مغاغة، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط، وبندر المنيا، وملوى، وجاري تجهيز غرف المحامين بمحاكم ديرمواس، ومركز المنيا، كما تم توزيع حصة النقابة من مجلة المحاماة بمعرفة كل عضو عن المحكمة الجزئية التابع لها».

واستكمل نقيب محامين المنيا، إنه سوف يتم إصدار دليل علاج مجاني خاص بالتعاقدات مع الصيدليات، والأطباء بالمنيا، وتوزيعه على أعضاء الجمعية العمومية من المحامين، بموجب كارنيه العضوية لعام 2021.