أخبار عاجلة

اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين -
جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ -
رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين -
"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي -
مدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" -
بعد انتهاء المدة الدستورية.. الرئيس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر -
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت -
صوت ذهبى.. محمد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم بالروايات العشر -
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري -
المؤبد والمشدد للمتهمين بــ «خلية أحرار الشام الارهابية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«نقيب محامين المنيا»: تجهيز الدور الرابع بالمبنى الجديد تمهيدا لإنطلاق معهد المحاماة

Print
«نقيب محامين المنيا»: تجهيز الدور الرابع بالمبنى الجديد تمهيدا لإنطلاق معهد المحاماة «نقيب محامين المنيا»: تجهيز الدور الرابع بالمبنى الجديد تمهيدا لإنطلاق معهد المحاماة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن علاء حسن، نقيب محامين المنيا الفرعي، إنه حصل على موافقة رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على إطلاق الدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالنقابة الفرعية، وتجهيز قاعة بالدور الرابع بمبنى الفرعية الجديد بكافة الوسائل، تمهيدا لانطلاق الدورة في سبتمبر المقبل.

وأضاف «حسن»، في تصريحات صحفية، إنه يجرى التواصل مع جهاز مدينة المنيا الجديدة، لصرف باقي المستحقات الخاصة بالنادي الاجتماعي للمحامين، بتعليمات من رجائي عطية، النقيب العام.

وتابع: «تم تجهيز وتأثيث غرف المحامين بمحاكم مغاغة، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط، وبندر المنيا، وملوى، وجاري تجهيز غرف المحامين بمحاكم ديرمواس، ومركز المنيا، كما تم توزيع حصة النقابة من مجلة المحاماة بمعرفة كل عضو عن المحكمة الجزئية التابع لها».

واستكمل نقيب محامين المنيا، إنه سوف يتم إصدار دليل علاج مجاني خاص بالتعاقدات مع الصيدليات، والأطباء بالمنيا، وتوزيعه على أعضاء الجمعية العمومية من المحامين، بموجب كارنيه العضوية لعام 2021.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المؤبد والمشدد للمتهمين بــ «خلية أحرار الشام الارهابية»

المؤبد والمشدد للمتهمين بــ «خلية أحرار الشام الارهابية»

نائب: عودة المصريين من أفغانستان جهد يحسب للدولة

نائب: عودة المصريين من أفغانستان جهد يحسب للدولة

حقيقة تراجع الاهتمام الحكومي بمنظومة التعليم الفني

حقيقة تراجع الاهتمام الحكومي بمنظومة التعليم الفني

قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية

قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية