أخبار عاجلة

اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين -
جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ -
رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين -
"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي -
مدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" -
بعد انتهاء المدة الدستورية.. الرئيس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر -
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت -
صوت ذهبى.. محمد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم بالروايات العشر -
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري -
المؤبد والمشدد للمتهمين بــ «خلية أحرار الشام الارهابية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية للالتحاق بالجامعة المصرية اليابانية 2021- 2022 (الرابط)

Print
فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية للالتحاق بالجامعة المصرية اليابانية 2021- 2022 (الرابط) فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية للالتحاق بالجامعة المصرية اليابانية 2021- 2022 (الرابط)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، عن بدء فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى، في كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وبرامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، للعام الاكاديمى الجديد 2021/2022.

وأضاف أن التسجيل يكون من خلال الرابط : https://sis.ejust.edu.eg/defaultapplicant.aspx.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن مواعيد التقديم وامتحانات القبول على الموقع الرسمى للجامعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المؤبد والمشدد للمتهمين بــ «خلية أحرار الشام الارهابية»

المؤبد والمشدد للمتهمين بــ «خلية أحرار الشام الارهابية»

نائب: عودة المصريين من أفغانستان جهد يحسب للدولة

نائب: عودة المصريين من أفغانستان جهد يحسب للدولة

حقيقة تراجع الاهتمام الحكومي بمنظومة التعليم الفني

حقيقة تراجع الاهتمام الحكومي بمنظومة التعليم الفني

قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية

قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية