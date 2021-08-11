فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية للالتحاق بالجامعة المصرية اليابانية 2021- 2022 (الرابط)

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أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، عن بدء فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى، في كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وبرامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، للعام الاكاديمى الجديد 2021/2022.

وأضاف أن التسجيل يكون من خلال الرابط : https://sis.ejust.edu.eg/defaultapplicant.aspx.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن مواعيد التقديم وامتحانات القبول على الموقع الرسمى للجامعة.