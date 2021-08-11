نائب: تصريحات السفير الروسى عن عودة السياحة الروسية دعاية للقطاع عالميا

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قال الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب إن تصريحات السفير جورجى بوريسنكو، السفير الروسى في القاهرة التي أعرب فيها عن سعادته البالغة لعودة السياحة الروسية إلى مصر، وأن الرحلات ستكون من كافة المدن الروسية والتي تزيد عن 45 مدينة، هامة جدا، وتعد بمثابة أكبر دعاية وترويج للسياحة والاثار المصرية عالمياً وتؤكد عودة السياحة الروسية لمصر بكل قوة موجهاً التحية والتقدير للسفير الروسى على هذه التصريحات التي تؤكد قوة ومتانه العلاقات التاريخية بين القاهرة وموسكو .

و اشار إلى حرص عدد من المحافظات السياحية مثل الاقصر والبحر الاحمر واسوان على تطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا داخل جميع المناطق السياحية والاثرية والمطارات المصرية .

و اضاف ان هذا الأمر كان له اثاره الايجابية والكبيرة في الترويج عالمياً للسياحة المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية وأكبر دليل على ذلك توجيه الدعوة من جميع سياح العالم الذين توافدوا إلى مصر خلال الفترة الماضية لسياح العالم لزيارة مصر للتمتع بمناطقها السياحية والاثرية التاريخية

وتابع «عبدالحميد»: «انه من المتوقع توافد السياح الروس وسياح العالم خلال الاشهر القليلة المقبلة باعداد كبيرة إلى المحافظات والمناطق السياحية والاثرية المصرية مطالباً من الحكومة استمرار سياساتها في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمستثمري القطاع السياحى باعتباره واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة»