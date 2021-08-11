أخبار عاجلة

اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين -
جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ -
رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين -
"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي -
مدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" -
بعد انتهاء المدة الدستورية.. الرئيس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر -
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت -
صوت ذهبى.. محمد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم بالروايات العشر -
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري -
المؤبد والمشدد للمتهمين بــ «خلية أحرار الشام الارهابية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب: تصريحات السفير الروسى عن عودة السياحة الروسية دعاية للقطاع عالميا

Print
نائب: تصريحات السفير الروسى عن عودة السياحة الروسية دعاية للقطاع عالميا نائب: تصريحات السفير الروسى عن عودة السياحة الروسية دعاية للقطاع عالميا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب إن تصريحات السفير جورجى بوريسنكو، السفير الروسى في القاهرة التي أعرب فيها عن سعادته البالغة لعودة السياحة الروسية إلى ، وأن الرحلات ستكون من كافة المدن الروسية والتي تزيد عن 45 مدينة، هامة جدا، وتعد بمثابة أكبر دعاية وترويج للسياحة والاثار المصرية عالمياً وتؤكد عودة السياحة الروسية لمصر بكل قوة موجهاً التحية والتقدير للسفير الروسى على هذه التصريحات التي تؤكد قوة ومتانه العلاقات التاريخية بين القاهرة وموسكو .

و اشار إلى حرص عدد من المحافظات السياحية مثل الاقصر والبحر الاحمر واسوان على تطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا داخل جميع المناطق السياحية والاثرية والمطارات المصرية .

و اضاف ان هذا الأمر كان له اثاره الايجابية والكبيرة في الترويج عالمياً للسياحة المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية وأكبر دليل على ذلك توجيه الدعوة من جميع سياح العالم الذين توافدوا إلى مصر خلال الفترة الماضية لسياح العالم لزيارة مصر للتمتع بمناطقها السياحية والاثرية التاريخية

وتابع «عبدالحميد»: «انه من المتوقع توافد السياح الروس وسياح العالم خلال الاشهر القليلة المقبلة باعداد كبيرة إلى المحافظات والمناطق السياحية والاثرية المصرية مطالباً من استمرار سياساتها في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمستثمري القطاع السياحى باعتباره واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

نائب: عودة المصريين من أفغانستان جهد يحسب للدولة

نائب: عودة المصريين من أفغانستان جهد يحسب للدولة

قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية

قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية

المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان

المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان