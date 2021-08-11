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ضبط المتهم بسرقة بعض المتعلقات من داخل فيلا بالمعادي

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ضبط المتهم بسرقة بعض المتعلقات من داخل فيلا بالمعادي ضبط المتهم بسرقة بعض المتعلقات من داخل فيلا بالمعادي

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تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط المتهم بسرقة كمية من المشغولات الفضية والاكسسوارات والمتعلقات الشخصية، من داخل فيلا بمنطقة المعادي في القاهرة.

تلقى قسم شرطة المعادي بالقاهرة بلاغًا من سائق بأنه حال توجهه لإحدى الفيلات بدائرة القسم مستأجرة لأحد الأشخاص متواجد خارج البلاد ويعمل لديه كسائق، اكتشف وجود تلفيات بالباب الخارجي للفيلا وسرقة كمية من المشغولات الفضية وأخرى من الاكسسوارات وعدد من الساعات وبعض المتعلقات الشخصية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة توصلت التحريات إلى استقلال مرتكبي الواقعة إحدى السيارات الأجرة حيازة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وباستدعاء الأخير ومناقشته نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لأحد الأماكن بمنطقة حلوان، وبتكثيف التحريات توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته «مفك حديدي»، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق والضغط على باب الفيلا باستخدام المفك المضبوط بحوزته، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء الشاكي تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

المصرى اليوم

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