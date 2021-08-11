"الأحمري" مديرًا عاماً للموارد البشرية بجامعة حائل

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أصدر رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتكليف صالح بن صالح الأحمري، مديرًا عاماً للإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة حائل.

"والأحمري" من الكوادر البشرية المتميزة، وحاصل على دبلوم إدارة المـوارد البشـرية، ويملك خبرة إدارية كبيرة قضاها داخل أروقة الأعمال المكتبية والإدارية، حيث شغل منصب مدير عام لفرع وزارة العمل بمنطقة حائل، ثم مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية لقطاع العمل بحائل، ثم نائب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بمنطقة حائل، وبعد انتقاله مؤخرًا لجامعة حائل شغل "الأحمري" منصب مدير العمليات بإدارة الموارد البشرية، ثم مدير الموارد البشرية بجامعة حائل، حتى تم تكليفه أمس الاثنين بمنصب المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة حائل.