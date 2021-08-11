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اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:32 مساءً
جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:32 مساءً
رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:32 مساءً
"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:32 مساءً
مدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:32 مساءً
بعد انتهاء المدة الدستورية.. الرئيس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:32 مساءً
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:32 مساءً
صوت ذهبى.. محمد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم بالروايات العشر
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:31 مساءً
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:27 مساءً
المؤبد والمشدد للمتهمين بــ «خلية أحرار الشام الارهابية»
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
رش الطائرة الروسية بالماء في شرم الشيخ أثناء استقبال أول رحلة مباشرة من موسكو بعد حظر دام 6 سنوات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 11 أغسطس 2021 02:41 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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