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محافظ بورسعيد: استكمال أعمال رصف شارع عبدالرحمن شكري بحي الضواحي

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محافظ بورسعيد: استكمال أعمال رصف شارع عبدالرحمن شكري بحي الضواحي محافظ بورسعيد: استكمال أعمال رصف شارع عبدالرحمن شكري بحي الضواحي

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن استكمال أعمال رصف شارع عبدالرحمن شكرى من أمام معسكر الأمن المركزى بحى الضواحى، ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي يشهدها الشارع، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وفي إطار خطة تطوير الطرق الرئيسية بحى الضواحى تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد لتحقق السيولة المرورية ومنع التكدس.

وأوضح المحافظ أن شارع عبدالرحمن شكرى شهد أعمال رفع كفاءة على أعلى مستوى شملت إعادة رصف الطرق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة، وتماشيا مع أعمال التطوير التي تشهدها المناطق السكنية بمحيط الشارع، مؤكدا أن حى الضواحى يشهد نقلة نوعية في منظومة الطرق، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى بما يحقق الصورة الجمالية للحى، وفى إطار خطة ورؤية الارتقاء بمدينة بورسعيد لتصبح مدينة نموذجية في كافة الخدمات .

المصرى اليوم

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