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إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية غدًا الخميس

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إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية غدًا الخميس إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية غدًا الخميس

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تقرر إغلاق معبر رفح البري في شمال سيناء، غدًا الخميس، في كلا الاتجاهين، بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية.

وأكد مصدر مسؤول على إغلاق المعبر خلال العطلات الاسبوعية والعطلات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى اعادة فتح المعبر يوم الاجد المقبل في كلا الاتجاهين أمام حركة السفر من والي قطاع غزة.

بدورها قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إن معبر رفح البري سيكون مغلقاً غداً الخميس؛ وذلك لوجود إجازة رسمية لدى الجانب المصري، على أن يُستأنف العمل بالمعبر صباح الأحد القادم.

وكان مجلس الوزراء أكد على أن يوم الخميس الموافق 12 من شهر أغسطس عام 2021 ميلادية سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

المصرى اليوم

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