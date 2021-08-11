تقدم الأهلي والزمالك وتراجع الهلال السعودي في أحدث تصنيف لأقوى الأندية عالميًا

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احتفظ النادي الأهلي المصري بصدارته للأندية العربية والإفريقية في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم، والذي صدر في شهر أغسطس 2021 من موقع فوتبول داتابيز، محتلاً المركز 27 عالميا ومتقدما مركزا واحدا حيث كان يحتل المركز 28 عالمياً في أخر تصنيف له، وجمع 1759 نقطة.

عربيا، تراجع نادي الهلال السعودي مركزا واحد إلى المركز 85 عالميا وظل في المركزالثاني عربيا خلف النادي الأهلي، يليه نادي الدحيل القطري الذي ظل في المركز 115 عالميا والثالث عربيا، يليه نادي السد القطري والذي حافظ أيضا على المركز 128 عالميا والرابع عربيا، ثم نادي الزمالك،الذي تقدم مركزين عالميا واحتل الترتيب 132 والخامس عربيا، يليه نادي الترجي في نفس المركز 137 عالمياً والسادس عربيا.

إفريقيًا، جاء نادي الزمالك في المركز 132 عالميا، وظل كما هو في المركز الثاني إفريقيا خلف النادي الأهلي ويصبح الفارق بينه وبين النادي الأهلي 105 مركزا، ثم جاء نادي صن داونز الجنوب إفريقي ثالثا على المستوى الافريقي وظل في المركز 135 على المستوى العالمي ثم الترجي التونسي في المركز 137 عالمياً والرابع إفريقيا.

عالميا، لم يحدث أي تغيير على المراكز العشرة الأولى، وظلت كما هي وفق آخر تصنيف، حيث تصدر نادي بايرن ميونخ الترتيب متفوقا بـ 2052 نقطة يليه مانشستر سيتي بـ 1982 نقطة ثم إنتر ميلان في المركز الثالث ولديه 1944 نقطة يليه ريال مدريد بـ 1937 نقطة ثم فريق تشيلسي جامعا 1925 نقطة يليه سادسا فريق ليفربول بـ 1899 نقطة يليه من السابع إلى العاشر أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد وأياكس أمستردام على الترتيب.